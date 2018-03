Colisão de ônibus e caminhão deixa 17 mortos na Índia A polícia informou que pelo menos 17 pessoas morreram e 35 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão no norte da Índia, no estado de Uttar Pradesh. O porta-voz da polícia, Surendra Srivastava, disse que sete pessoas feridas estavam em estado crítico. Segundo ele, não está clara a causa do acidente. Acidentes mortais em estradas são comuns na Índia e são geralmente causados por direção perigosa, veículos muito velhos e lotados e rodovias ruins.