Colisão de ônibus na Colômbia faz 20 mortos e 32 feridos A tragédia aconteceu numa estrada nas proximidades de Santander de Quilichao, cidade do departamento do Cauca, no sudeste da Colômbia, a cerca de 500 quilômetros de Bogotá. Uma fonte do Corpo de Bombeiros local disse que os dois ônibus intermunicipais de passageiros bateram de frente, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas. Pelo menos 20 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. Segundo os bombeiros, um ônibus vinha de Cali, capital do departamento do Vale do Cauca, com destino a Popayan. O outro partiu de Puerto Tejada e se dirigia a Cali.