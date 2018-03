Colisão de ônibus na Indonésia mata 16 pessoas

Sitompul disse que o ônibus levava 75 passageiros do distrito de Cianjur, na província vizinha de Banten. O porta-voz afirmou que o ônibus estava se movendo

incontrolavelmente quando bateu na rocha.

Uma fonte do sistema de transportes local declarou que o ônibus estava acima de sua capacidade de passageiros.

Foi o segundo acidente fatal na região em cinco dias. No sábado, um caminhão bateu em vários veículos, matando 16 pessoas.

Os acidentes rodoviários são comuns na Indonésia, onde as normas de segurança são fracas. As informações são da Associated Press.