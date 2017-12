Colisão de trem e caminhão deixa dois mortos na China Um caminhão colidiu com um trem nesta quarta-feira na maior ferrovia chinesa, que liga Pequim com a capital dos negócios chineses, Guangzhou, matando duas pessoas e atrasando 60 trens de passageiros, disse o governo. O acidente aconteceu perto de Leiyang, uma cidade na província central de Hunan, a agência oficial de notícias Xinhua informou. Segundo a agência, os dois mortos estavam no caminhão, sem dar maiores detalhes do acidente.