Colisão de trem e carro deixa ao menos 6 mortos em Valhalla, NY

VALHALLA, NY - Pelo menos 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas após um trem da Metro-North chocar-se contra um veículo que cruzava os trilhos na tarde desta terça-feira, 3, em Valhalla, no Estado de Nova York, de acordo com informações da Metropolitan Transportation Authority (MTA).

As vítimas seriam a motorista do veículo, um Jeep Cherokee, e cinco passageiros do trem. Depois da colisão, tanto o automóvel quanto o primeiro vagão da composição pegaram fogo, afirmou Aaron Donovan, porta-voz da MTA.

De acordo com informações da emissora NBC New York, entre 800 e 850 pessoas estavam a bordo do trem no momento da colisão. O acidente aconteceu por volta das 18h30 (hora local) no cruzamento da linha do trem com a Commerce Street. A composição tinha deixado a Grand Central Station, em Manhattan, cerca de uma hora antes.

Imagens publicadas em redes sociais pelos passageiros mostravam bastante fumaça e fogo no local do acidente, que precisou da intervenção dos bombeiros.

Em razão da colisão, a linha foi parcialmente interditada entre o Grand Central Terminal e Wassaic, no condado de Dutchess. / NYT