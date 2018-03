Colisão de trens deixa 11 mortos na Indonésia Dois trens de passageiros se chocaram na madrugada deste sábado (horário local) na ilha indonésia de Java, provocando a morte de pelo menos 11 pessoas e deixando várias feridas, disse um funcionário de um hospital. Os dois trens se dirigiam à capital, vindos de Surabaya, no centro de Java, quando aconteceu o acidente perto da estação de Jampringan, disse Djoko Susilo, um enfermeiros de um hospital da região. Um dos trens aparentemente se deteve na estação e o outro se chocou contra o primeiro, disse Susilo. Jampringan fica a 450 quilômetros a leste de Jacarta, a capital do país. Susilo disse que, até agora, foram levados 11 cadáveres ao hospital, assim como vários feridos. Acidentes com trens são comuns no sistema ferroviário da Indonésia, principalmente nos cruzamentos das linhas com ruas. No ano passado, uma família de 12 pessoas morreu quando um trem bateu contra um microônibus em Java. Dezenas de pessoas perdem a vida todos os anos em acidentes semelhantes.