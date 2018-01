Colisão de trens deixa 4 mortos no noroeste da Turquia Dois trens bateram de frente no noroeste da Turquia, causando a morte de pelo menos quatro pessoas e deixando 70 feridos, informaram autoridades. Equipes de emergência realizam uma frenética busca por sobreviventes. O vagão mais afetado na colisão ficou totalmente destruído. O desastre ocorreu nos arredores de Tavsancil, na província de Kocaeli. Tavsancil situa-se a cerca de 80 quilômetros de Istambul. Um trem que viajava de Ancara para Istambul ignorou um sinal e não conseguiu parar em um cruzamento da linha férrea, disse Cemal Yaman, um funcionário do sindicato de ferroviários, em entrevista à agência de notícias Anatolia. O outro trem viajava de Istambul para Adapazari, no noroeste da Turquia, prosseguiram as autoridades. O trem proveniente de Ancara levava 153 passageiros e nove tripulantes, publicou a Anatolia. Quatro pessoas morreram e 70 ficaram feridas no choque, disse o vice-primeiro-ministro Abdullah Gul. O ministro de Transportes, Binali Yildirim, disse a jornalistas que a maioria dos 70 feridos já havia recebido alta hospitalar, mas 22 continuam internados em hospitais próximos. Mais cedo, o prefeito de Tavsancial comentou que seis pessoas morreram e 30 ficaram feridas. Até o momento, ninguém soube explicar a discrepância nos números.