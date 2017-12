Colisão de trens deixa 40 mortos na Indonésia Equipes de resgate buscavam sobreviventes entre os destroços de um trem de passageiros que se chocou hoje com uma locomotiva, causando a morte de pelo menos 40 pessoas. Mais de 60 pessoas ficaram seriamente feridas. O acidente, o pior de trens na Indonésia nos últimos anos, ocorreu no povoado de Cirebon, em Java, a principal ilha do país. A polícia informou que mais vítimas podem estar presas entre os destroços. Entretanto, os trabalhos de resgate eram prejudicados pela falta de equipamento pesado. "Estamos buscando pessoas que, acreditamos, ainda estão entre as ferragens. Pode haver mais cadáveres", disse Zainal Abidin, porta-voz da companhia férrea estatal PT Kereta Api. Centenas de civis ajudavam nas buscas, utilizando serras de cortar metais. O trem de passageiros viajava de Jacarta até o popular centro turístico de Yogyacarta. Não foi informado sobre passageiros estrangeiros entre as vítimas do acidente. O ministro dos Transportes Agum Gumelar opinou que um "erro humano" causou a "tragédia nacional". Outras autoridades informaram que o maquinista do trem de passageiros teria dormido antes do acidente. O maquinista morreu.