Colisão de trens deixa dois mortos na Holanda Duas pessoas morreram nesta sexta-feira quando um trem de passageiros se chocou com um trem vazio na estação central da capital da Holanda, informa o serviço de notícias holandês NOS. Cerca 15 pessoas ficaram feridas, segundo o serviço holandês de informações de emergência, ANWB, que não pôde confirmar imediatamente as mortes. O acidente ocorreu a cerca de 300 metros da estação ferroviária de Amsterdã, um edifício do século 19. A locomotiva de um trem intermunicipal bateu num trem local, arremessando o último vagão para o alto.