Colisão de trens e fogo em ferry matam 16 na Indonésia

Às 2h30 (horário local), um trem parou nos trilhos nas proximidades de Banjar, uma vila na província de Java Ocidental. A composição foi atingida por uma composição que vinha em baixa velocidade, tentando trocar de trilhos. Dezenas de feridos foram levados ao hospital e três pessoas morreram, segundo o Ministério dos Transportes.

Trinta minutos depois, um ferry com mais de 400 pessoas pegou fogo em águas nas proximidades de Java, 360 quilômetros a oeste do primeiro acidente. Os passageiros em pânico se jogaram na água. Segundo autoridades, 13 pessoas morreram no incêndio, iniciado 40 minutos após o navio deixar o porto de Merak, na vizinha ilha de Sumatra. Quase 200 pessoas se feriram no incêndio, algumas delas com gravidade, informaram funcionários de hospitais. A causa do incêndio é investigada.

A Indonésia é uma nação arquipélago com mais de 17 mil ilhas e 235 milhões de pessoas. O país teve vários acidentes no setor de transportes nos últimos anos, envolvendo aviões, trens e os populares transportes por ferry. A superlotação, a infraestrutura mal conservada e a falta de atenção a medidas de segurança geralmente são apontadas como fatores responsáveis pelos acidentes. As informações são da Associated Press.