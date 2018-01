Colisão de trens em Moçambique deixa cerca de 200 mortos Cerca de 200 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em uma colisão entre um trem de passageiros e um trem de carga no sul de Moçambique. O acidente ocorreu hoje em Moamba, a cerca de 60 quilômetros ao sul da capital Maputo. Segundo o ministro dos Transportes moçambicano, Tomas Salomão falando à Rádio Moçambique, o acidente foi causado por um erro humano. Entre 300 e 400 pessoas ficaram feridas, disse ele. De acordo com Salomão, vários dos feridos continuam no local do acidente, o que deve elevar o número de mortos. "Estamos investigando a causa do acidente, mas acredito que tenha sido resultado de um erro humano", disse o ministro.