Colisão de trens fere 50 no metrô de Barcelona Dois trens de metrô colidiram neste domingo em Barcelona. Um dos condutores está em estado grave e 48 outras pessoas sofreram ferimentos leves, informam autoridades. Um trem que transportava cerca de 100 pessoas entrou em um trilho que conduz a uma área de garagem e se chocou com a traseira de um trem parado no local. Equipes de resgate levaram cinco horas para retirar o condutor do trem com passageiros dos destroços.