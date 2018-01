Colisão de trens na Espanha deixa 3 mortos e 90 feridos Dois trens, transportando um total de mais de 600 pessoas, colidiram hoje numa estação de subúrbio na costa espanhola do Mediterrâneo, desastre que deixou pelo menos três mortos e 90 feridos. Um expresso regional colidiu com a traseira de um trem Euromed às 20h20 locais (16h20, horário de Brasília) na cidade de Torredembarra, a 90 km de Barcelona. Segundo Carlos Ortiz, porta-voz do Centro Catalão de Emergências, o impacto esmagou os cinco últimos vagões do Euromed, que viajava de Valência para Barcelona. Equipes de resgate e do Corpo de Bombeiros passaram horas entre as ferragens, removendo sobreviventes. Além das três mortes confirmadas, há ainda um passageiro desaparecido, presumivelmente morto, informa uma rádio espanhola. Já teve início uma investigação para apurar as causas da colisão.