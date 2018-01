Colisão deixa pelo menos 20 feridos na Macedônia Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na cidade de Skopje, nesta terça-feira. O acidente aconteceu quando um ônibus de passageiros mudou de pista e bateu de frente com uma van de policiais. O motivo do aciedente continua desconhecido, disseram as autoridades. Seis das vítimas ficaram feridas gravemente, disse o diretor do hospital da cidade de Skopje, Bozin Eftimov, à agência de notícias da Macedônia, MIA. Oito policiais foram levados ao hospital local, onde estão estáveis. A condição do motorista do ônibus é desconhecida. Ainda não se sabe quantos passageiros haviam no ônibus ou quantos policiais estavam na van.