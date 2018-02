Colisão em túnel mata dez pessoas na Suíça Pelo menos dez pessoas morreram na colisão de dois caminhões ocorrido esta manhã no túnel de Gothard, no sudeste da Suíça. De acordo com autoridades, o número de vítimas fatais poderia ter sido maior não fosse as ações preventivas de segurança - sistema de ventilação, saídas de emergência e abrigos a cada 250 metros. Diversas pessoas morreram sufocadas pelos gases em seus carros e outras quando tentavam alcançar o refúgio de segurança. Seis pessoas foram tratadas de inalação de fumaça num hospital no lado sul do túnel, disseram autoridades. O túnel Gothard tem 16,5 km de extensão e é a principal rota entre os alpes alemães e suíços e a Itália.