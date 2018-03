Colisão entre ônibus e caminhão mata 11 e fere 17 na China Um ônibus e um caminhão contêiner bateram de frente no norte da China, matando 11 pessoas e ferindo 17, informou a mídia local na quarta-feira. O acidente aconteceu na terça-feira, em Linyi, uma área subdesenvolvida na província costeira de Shandong, informou o jornal Beijing News. Oito morreram no local e três no hospital, segundo o jornal. Entre os feridos, oito estão em estado grave. No total, 81.649 chineses morreram em acidentes nas estradas em 2007, de acordo com as estatísticas policiais. (Reportagem de Guo Shipeng)