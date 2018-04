Colisão entre ônibus e caminhão tanque deixa 32 mortos no Paquistão

Equipe de resgate observa estrago provocado pela colisão na região de Sindh, no sul do país

ISLAMABAD - Pelo menos 32 pessoas morreram neste domingo, 23, após a colisão entre um ônibus e um caminhão tanque na região de Sindh, no sul do país. O acidente aconteceu durante a madrugada no distrito de Hyderabad.

O motorista perdeu o controle do veículo em uma estrada próxima à localidade de Nuriabad, e se chocou contra o caminhão tanque, que pegou fogo. A explosão destruiu o ônibus por completo.

Não há informações sobre o número de feridos e nem uma confirmação oficial da quantidade de passageiros que viajam pela linha.

Os acidentes de trânsito são relativamente frequentes no Paquistão, especialmente nas zonas em que a infraestrutura é precária.