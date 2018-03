Colisão entre ônibus e caminhão-tanque deixa ao menos 36 mortos na China

PEQUIM - Pelo menos 36 pessoas morreram neste domingo, 26, após uma colisão entre um ônibus e um caminhão-tanque, que transportava metanol em uma estrada de Yann'an, província chinesa de Shaanxi (norte do país), informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Apenas três pessoas, todas feridas, sobreviveram ao acidente, ocorrido por volta das 2h (15h de Brasília do sábado), informou a agência. A Polícia chinesa abriu uma investigação para esclarecer as causas do acidente, no qual o caminhão-tanque se incendiou.

Nas fotos distribuídas pela agência oficial se observa que o ônibus bateu de frente contra a parte traseira do caminhão.

O metanol é um álcool altamente inflamável utilizado, entre outras coisas, para a fabricação de anticongelantes.