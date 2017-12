Colisão entre trem e caminhão mata 27 na África do Sul A colisão entre um trem e um caminhão que transportava trabalhadores de uma fazenda, em uma via férrea perto de Cape Town, deixou ao menos 27 mortos e seis feridos na manhã desta segunda-feira, disseram paramédicos. Os trabalhadores estavam na parte de trás do caminhão, informou o porta-voz do serviço de emergência, Chris Botha, conforme a Associação sul-africana de Imprensa. Ele disse que três pessoas estão em estado crítico e outras três em sérias condições. De acordo com uma testemunha do acidente, foi possível ouvir o forte estrondo da batida e uma nuvem de fumaça. Os passageiros do trem saíram dos vagões e caminharam até a estação mais próxima, segundo passageiros.