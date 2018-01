Colisão entre trem e ônibus deixa 21 mortos na Rússia Vinte e uma pessoas morreram depois que um trem e um ônibus, que transportava operários depois de um dia de trabalho numa fábrica local, colidiram no sul da Rússia. Pelo menos seis pessoas ficaram gravemente feridas, informou o Ministério de Situações Emergenciais da Rússia. Serguei Kozhemyakia, porta-voz do ministério em Rostov-sobre-o-Don, disse que todas as vítimas do acidente estavam a bordo do ônibus, que transportava 27 operários que deixavam uma fábrica da empresa Kontsentrat. Todos os feridos encontram-se em condições críticas. O acidente ocorreu num entroncamento nas proximidades da aldeia de Voronezhskaya. Havia intensa neblina no momento do acidente e a sinalização no entroncamento era precária. A locomotiva do comboio descarrilou, mas ninguém no trem ficou ferido, disse Viktor Beltsov, outro porta-voz ministerial. O trem havia deixado a estância turística de Mineralnye Vody e viajava com destino a Krasnodar, cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Moscou. O governo regional declarou luto oficial no sábado e no domingo no Território de Krasnodar, informou a agência de notícias Interfax.