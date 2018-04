Colisão entre trens em Chicago deixa cinco feridos Um trem da Amtrak colidiu com um veículo de carga em Chicago nesta sexta-feira, ferindo cinco funcionários que trabalhavam no trem, enquanto passageiros sofreram ferimentos leves. "A maioria das pessoas está bem", disse o porta-voz do Departamento de Bombeiros de Chicago, Larry Langford. Langford relatou que bombeiros tiveram que remover pelo menos um funcionário gravemente ferido do motor do trem da Amtrak, que subiu em cima de um veículo de cargas em uma ferrovia. Nenhum dos três vagões de passageiros descarrilaram e cerca de 100 passageiros tiveram ferimentos considerados leves, como pancadas e hematomas, informou Langford. "O trem tinha que estar em boa velocidade para subir no veículo de cargas", disse Kevin MacGregor, outro porta-voz do departamento. Ele disse que 19 ambulâncias foram enviadas ao local do acidente. (Por Andrew Stern)