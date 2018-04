Colisão entre trens em Washington matou 7, diz prefeito O prefeito de Washington, Adrian Fenty, disse hoje que sete pessoas morreram no choque entre dois trens na capital. O acidente ocorreu na linha que liga Washington a Maryland. Segundo ele, duas vítimas estavam internadas em condições críticas. O número de mortos, no entanto, diverge. A página na internet do Corpo de Bombeiros do Distrito de Colúmbia informa hoje que três corpos foram retirados das ferragens, o que elevaria a nove o número de mortos, segundo a contagem da corporação.