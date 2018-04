Colisão entre trens mata pelo menos 2 em Washington A colisão entre dois trens do sistema de metrô de Washington hoje deixou pelo menos dois mortos e nove feridos, informaram funcionários do metrô. Um porta-voz do metrô disse que os trens colidiram na Linha Vermelha, entre as estações Takoma e Fort Totten. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Washington, Alan Etter, disse que um trem ficou sobre o outro.