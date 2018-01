Colisão entre trens no Egito deixa 5 mortos e 30 feridos Dois trens - um de passageiros e outro de cargas - colidiram nesta segunda-feira no Cairo, no Egito, deixando ao menos 5 mortos e 30 feridos, informou a polícia local. O acidente acontece apenas duas semanas após outra colisão na mesma região ter deixado 58 vítimas fatais. A colisão ocorreu na noite desta segunda-feira nas proximidades de Shebin al-Qanater, no norte da capital. Segundo as autoridades egípcias, um dos mortos no acidente foi o maquinista do trem de cargas. A maioria dos feridos é de passageiros. No dia 21 de agosto, uma composição de passageiros bateu contra a traseira de outra composição na estação de Qalyoub, na província de Shebin al-Qanater, a mesma do acidente desta segunda-feira, deixando um saldo de 58 mortes. As autoridades ainda investigam o que causou a colisão do último dia 21, mas o acidente gerou uma onda de insatisfação entre os usuários do precário sistema de transportes do país. Dias após as 58 mortes, o ministro dos Transportes egípcio, Mohammed Mansour , admitiu que a infra-estrutura ferroviária do país necessita de uma revisão urgente. Mais tarde, o governo aprovou a alocação de US$ 860 milhões para a revitalização do sistema ferroviário egípcio. O Egito tem todos os anos uma série de acidentes ferroviários fatais, geralmente resultado da falta de manutenção no sistema. O pior desastre dos últimos anos aconteceu em fevereiro de 2002, quando uma composição pegou fogo, matando 363 pessoas.