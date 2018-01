Colisão entre um ônibus e um caminhão deixa 30 mortos no Quênia

NAIRÓBI - Pelo menos trinta pessoas morreram e 16 ficaram feridas na colisão entre um ônibus e um caminhão em uma rodovia na região central do Quênia, segundo anunciou a polícia local neste domingo, 31.

"Temos trinta mortos", afirmou o chefe da polícia rodoviária do Vale do Rift, Zero Arome. "Todos os corpos foram retirados dos veículos e os feridos foram encaminhados ao hospital", complementou.

+++ Duas crianças são encontradas vivas após prédio desmoronar no Quênia

O acidente ocorreu em um trecho da rodovia Nakuru-Eldoret, conhecido por sua periculosidade. O ônibus, que vinha de Busia, no oeste do Quênia, chocou-se com um caminhão que vinha de Nakuru.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No último mês pelo menos 100 pessoas morreram neste trecho da estrada, segundo a polícia. O chefe da polícia disse que entre os mortos estão os motoristas de ambos os veículos, assim como um menino de três anos.

De acordo com estatísticas oficiais, 3 mil pessoas morrem por ano no Quênia vítimas de acidentes de trânsito. /AFP