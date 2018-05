Colisão entre van e ônibus deixa 35 mortos na Índia

Cinco das pessoas feridas com gravidade morreram hoje no hospital, afirmaram autoridades não identificadas em um texto da agência de notícias Press Trust of India. Chauhan disse que o motorista da van bateu contra o ônibus depois de perder o controle do veículo quando passou por um pequeno monte de areia. Badaun fica 280 quilômetros a sudoeste de Lucknow, capital estadual.

A Índia, com a segunda população mais numerosa do mundo, tem a cifra mais alta de mortes em estradas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Mais de 110 mil pessoas morrem todos os anos em acidentes de trânsito no país por causa da alta velocidade, vias em mau estado, saturação das vias de trânsito, imprudência e falta de manutenção dos veículos, segundo a polícia. As informações são da Associated Press.