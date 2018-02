Colisão provoca mortes em túnel da Suíça Um número não determinado de pessoas morreu em conseqüência da colisão, esta manhã, entre dois caminhões no túnel de Gothard, no sudeste da Suíça. Os dois caminhões - um deles carregado com pneus - pegaram fogo após colidirem a aproximadamente 1 quilômetro da saída sul do túnel, que tem 16,5 quilômetro de extensão e é a principal ligação dos Alpes alemães e suíços com a Itália. A polícia do distrito de Ticino informou que parte do teto do túnel desabou, o que dificulta a operação de resgate. O tráfego pelo túnel de Gothard aumentou significativamente desde 1999, quando um incêndio no túnel de Mont Blanc matou 39 pessoas. O túnel Mont Blanc está fechado e começou a ser reparado no ano passado. Sua reabertura está prevista para o fim do ano.