Colisão, sem vítimas, envolve dois navios no Canal da Mancha Vinte e duas pessoas foram resgatadas de helicópteros e lanchas de salvamento na madrugada desta terça-feira, após uma colisão no Canal da Mancha envolvendo um navio de carga e uma embarcação que transportava produtos químicos, informou o serviço de Guarda Costas. Membros da Real Força Aérea Britânica (RAF) e guarda-costas da Inglaterra se uniram a seus colegas franceses para socorrer os tripulantes do navio mercante, com bandeira das Ilhas Marshall, que ficou seriamente danificado. Já o navio de carga maltês não sofreu grandes danos e a tripulação de 21 marinheiros segue a bordo, segundo a Prefeitura Marítima francesa. A colisão ocorreu a cerca de 48 quilômetros ao norte da localidade britânica de Guernsey e a aproximadamente 93 quilômetros ao oeste do porto francês de Cherburgo. Um dos navios transportava mais ou menos 10.000 toneladas. Segundo a Agência Marítima Costeira, o produto, um líquido corrosivo, se dissolveu no mar e não representa ameaça de contaminação.