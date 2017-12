Coliseu iluminado celebra fim da pena de morte no Chile O município de Roma iluminou nesta terça-feira o Coliseu com luzes multicoloridas para celebrar a recente abolição da pena de morte no Chile. A cerimônia, denominada "O Coliseu acende a vida", foi presidida pelo ministro da Justiça chileno, José Antonio Gómez, e o prefeito da capital italiana, Walter Veltroni. Roma lidera uma campanha pela abolição da pena capital em todo o mundo, e cada vez que isso ocorre em algum país, o histórico Coliseu é iluminado. Em 28 de maio, o presidente do Chile, Ricardo Lagos, assinou a abolição da pena de morte, substituindo-a pela prisão perpétua com direito a liberdade condicional só após 40 anos de encarceramento.