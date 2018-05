Colômbia agradece Chávez por captura de guerrilheiro

Santos elogiou a "crescente colaboração" entre os dois países. Desde que assumiu a presidência em agosto, Santos tenta reduzir as tensões diplomáticas com Caracas, as quais foram alimentadas por seu antecessor, Álvaro Uribe, o qual acusava Caracas de abrigar guerrilheiros do ELN e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Santos disse que Ferreira foi capturado por forças venezuelanas e elogiou Chávez "por sua crescente colaboração em todas as frentes, incluído, como ficou demonstrado, o campo da segurança". As informações são da Associated Press.