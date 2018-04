Colômbia anuncia morte de 9 guerrilheiros em confronto As autoridades colombianas informaram ontem que nove rebeldes foram mortos em confronto e seis foram capturados no sul do país, perto da fronteira com o Equador. O chefe de operações da Polícia Nacional, general Orlando Páez, afirmou que os combates com a frente 48 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) ocorreram na madrugada de ontem. Não houve baixas entre as forças oficiais. Páez informou que a ação envolveu homens da polícia, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.