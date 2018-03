Colômbia anuncia negociações de paz com as Farc O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse nesta terça-feira, em uma mensagem para o país, que o governo e os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) iniciaram contatos para tentar encerrar a violência. "Estão se desenvolvendo conversas preliminares com as Farc para buscar o fim do conflito", disse Santos.