Colômbia apóia os EUA na luta antiterrorista A Colômbia apóia os EUA em sua luta contra o terrorismo mas, no caso de uma declaração de guerra contra o Iraque, sua posição será a do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas, disse nesta quarta-feira o presidente colombiano, Alvaro Uribe. "O terrorismo precisa ser derrotado onde quer que apareça no mundo", disse Uribe ao ser interrogado sobre a decisão anunciada nesta madrugada (horário de Brasília) pelo presidente George W. Bush de desarmar o governo do Iraque, com a cooperação da comunidade internacional ou sem ela. No entanto, o governante colombiano indicou que "é uma decisão política" do presidente Bush a eventual declaração de guerra contra o Iraque e, neste caso, a Colômbia, que faz parte do CS da ONU, adotaria dentro desse organismo sua posição oficial. Os EUA enfrentam dentro do CS oposição a uma declaração de guerra contra o Iraque por parte de alguns membros como a Rússia, França e China - que advogam a favor de se aprofundar a investigação dos inspetores da ONU que estão à procura de armas de destruição em massa no país árabe.