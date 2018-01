Colômbia compra 6 helicópteros americanos Seis novos helicópteros "Black Hawk" foram incorporados nesta terça-feira à frota do Exército, dentro do planejado incremento do poderio das forças armadas colombianas. "Ao mesmo tempo em que participamos de um processo de diálogo (com a guerrilha), estamos reforçando as forças militares", disse o presidente Andrés Pastrana, que assistiu a uma cerimônia militar para marcar o recebimento das aeronaves. Os aparatos, de fabricação norte-americana, custam US$ 236 milhões e foram adquiridos com fundos do Estado colombiano. Pastrana prometeu que até o final de seu mandato deixará às forças militares e policiais 172 helicópteros, um número duas vezes maior do que havia em 1998, quando assumiu a presidência. Os Black Hawks (falcões negros) S-70A contam com sistemas de navegação noturna e radares infravermelhos. As forças militares colombianas também receberão cerca de 60 helicópteros em virtude do Plano Colômbia, a estratégia antidrogas do governo Pastrana, que conta com o apoio de Washington.