Colômbia comprará avião presidencial nos EUA O governo colombiano comprará um moderno avião Boeing 737-700 BBJ para uso exclusivo do presidente da República, em substituição a um velho Fokker-28 com mais de 30 anos de uso. Segundo o ministro de Defesa da Colômbia, Jorge Alberto Uribe, Bogotá negociou a compra do Boeing diretamente com o Departamento de Estado dos EUA. O avião foi fabricado em 1999, tem apenas 22 horas de vôo e custará US$ 29 milhões. O aparelho será entregue em novembro deste ano. De acordo com o ministro, a escolha pelo americano Boeing ocorreu depois de um "longo processo de pesquisa que começou em outubro de 2002 e que incluiu várias fabricantes de aeronave". Os Estados Unidos enviam anualmente milhões de dólares à Colômbia para auxiliar o país sul-americano em sua luta contra o narcotráfico.