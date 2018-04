Colômbia confirma destituição do prefeito de Bogotá O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ignorou uma medida da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ratificou a destituição do prefeito de Bogotá, Gustavo Petro. Rafael Pardo, ministro do Trabalho, assumirá interinamente a prefeitura de Bogotá.