Colômbia confirma segunda morte por gripe suína no país

O diretor do Instituto Nacional de Saúde, Juan Gonzalo Lopez, afirmou que um homem de 28 anos foi atendido pelos médicos em Bogotá no dia 18 de junho, um dia depois de sentir os primeiros sintomas da doença. Lopez disse que as condições do paciente pioraram rapidamente e ele morreu na sexta-feira no hospital. As autoridades de saúde observam agora os membros de sua família.

Na Bolívia, o ministro de Saúde, Ramiro Tapia, informou que mais dois novos casos foram confirmados hoje no país, elevando o total de doentes para 27. A maioria dos casos foi registrado no rico Departamento (Estado) de Santa Cruz. "Foram reportados mais dois casos, um em La Paz e outro em Cochabamba, no total temos 27", disse Tapia, em declarações pra a rádio estatal boliviana.