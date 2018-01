Colômbia dá asilo a empresário golpista da Venezuela Depois de exaustivas negociações com a Venezuela, o governo colombiano concedeu neste domingo à noite asilo político ao empresário Pedro Carmona, nomeado presidente interino depois do golpe contra o presidente venezuelano Hugo Chávez, no mês passado. Carmona ficou apenas 28 horas no cargo. Chávez foi reempossado por forças militares leais. O governo da Venezuela deve dar salvo conduto para que Carmona deixe a embaixada da Colômbia em Caracas e se dirija ao aeroporto, para embarcar para a Colômbia. Carmona, acusado de ?usurpação do poder?, refugiou-se na embaixada na última quinta-feira, depois que um tribunal de apelações revogou seu direito à prisão domiciliar.