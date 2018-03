Colômbia decide levar Beira-Mar a julgamento A Promotoria colombiana decidiu, nesta quarta-feira, levar o traficante Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, a julgamento. O criminoso brasileiro foi detido no país há um ano, graças às investigações da Operação Gato Negro. Acusado de ser um dos principais narcotraficantes da América do Sul e de ser sócio dos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Beira-Mar foi extraditado e está preso no Brasil. A transferência ocorreu porque, na época, não havia acusação contra o traficante na Justiça colombiana. Durante a operação, no entanto, foram encontrados documentos que, segundo o Exército do país, demonstram os vínculos entre o cartel de drogas dirigido pelo brasileiro e as Farc. O contato de Beira-Mar com a guerrilha seria Tomás Molina, o Negro Acácio, chefe da frente número 16 das Farc. Entre os documentos estão evidências de que o brasileiro entregava armas para a guerrilha em troca de carregamentos de cocaína. As provas contra Beira-Mar só foram vistas depois que o traficante já havia sido mandado para o Brasil. Nesta quarta-feira, o promotor responsável pelo caso concluiu que o criminoso deve ser julgado pela Justiça colombiana por tráfico e falsidade ideológica. A promotoria também vai levar a júri Luís Alberto García, o Franklin, o segundo da frente 16 das Farc, atrás apenas de Negro Acácio. O mesmo ocorrerá com Néstor Sánchez, Salvador Velásquez e Luis Cañas, integrantes do grupo guerrilheiro. Recentemente, os Estados Unidos pediram a extradição de Negro Acácio, que seria julgado por narcotráfico.