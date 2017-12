Colômbia denuncia parcialidade da Anistia Internacional O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, denunciou a Anistia Internacional por parcialidade. Segundo o mandatário, o grupo internacional de defesa dos direitos humanos mantém silêncio em relação a um recente massacre, supostamente perpetrado pela guerrilha, ao mesmo tempo em que formula acusações contra o governo de Bogotá. "A Anistia Internacional deve se decidir de que lado está. Se está do lado dos 34 camponeses degolados e das instituições colombianas...", afirmou Uribe. O presidente também acusou a Anistia de ser "cúmplice culposa do terrorismo". Em resposta, o grupo afirmou que não denunciou o massacre por ainda não conhecer todos os fatos, mas que o fará caso as informações do governo se comprovem. "Nós não nos baseamos muito no governo porque muitas vezes ele não possui todas as informações ou as manipula", disse Eric Olson, diretor da Anistia Internacional Estados Unidos. "Nós preferimos realizar nossa própria investigação." Ontem, 34 camponeses foram assassinados por supostos membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), no primeiro massacre desta magnitude nos últimos dois anos.