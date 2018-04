Colômbia diz que 15 soldados foram mortos pelas Farc O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse neste domingo que 15 soldados colombianos foram mortos em uma emboscada das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. O fato aumenta as preocupações em relação às conversas de paz iniciadas no ano passado. "Nossos corações estão com as famílias dos 15 heróis que sacrificaram suas vidas para a tranquilidade e segurança dos cidadãos", disse Santos. Fonte: Dow Jones Newswires.