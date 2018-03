Colômbia diz que desmantelou rede urbana das Farc A rede urbana da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) na cidade de Neiva foi desmantelada com a detenção de 18 pessoas, 15 homens e 3 mulheres, informou a polícia colombiana em Bogotá. Os supostos integrantes da rede urbana, que realizava atos de sabotagem e atividades de inteligência em Neiva, capital do departamento (estado) de Huila, a 250 km a sudoeste de Bogotá foram detidos pelo Exército e a polícia. A partir da ordem de um promotor especial designado para a investigação, a polícia deu buscas em várias residências de Neiva e em outros povoados das proximidades. Agora, o promotor do caso deverá decidir o destino dos detidos, entre eles uma jovem menor de idade. A polícia relacionou os capturados com as frentes das Farc e confiscou os documentos subversivos do grupo, qualificado pelo governo como "narcoterrorista".