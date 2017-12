Colômbia diz que luta contra cocaína não fracassou O Governo colombiano rejeitou nesta segunda-feira um relatório do jornal "The New York Times", que assinala que o Plano Colômbia fracassou, apesar dos milionários investimentos dos Estados Unidos para erradicar os cultivos ilícitos no país. O jornal afirma que nos últimos sete anos, os Estados Unidos investiram um total de US$ 4,7 trilhões em sua luta contra as drogas na Colômbia, que não surtiu efeito. As afirmações da publicação americana provocaram respostas duras, como a do ministro do Interior e Justiça da Colômbia, Sabas Pretelt de la Vega, que afirmou, em declarações à rádio "RCN", que 170 mil hectares de plantação de cocaína foram queimadas no país. "Se não tivéssemos feito isso, o país deles, os Estados Unidos, além da Europa, estariam, literalmente, inundados de coca", afirmou. Segundo o ministro, nos últimos anos a Colômbia queimou 132 mil hectares de plantações ilegais e destruiu outros 38 mil manualmente, elevando o número total para 170 mil hectares. Além disso, Vega lembrou que, em 2000, a Colômbia tinha 167 mil hectares de cultivos ilícitos e que atualmente este número foi reduzido à metade, graças a "um sacrifício gigantesco". Segundo o ministro, sua pasta assinou 502 resoluções de extradição, número nunca antes atingido, e que demonstra a vontade colombiana de combater o narcotráfico. Vega afirmou também que nenhum país do mundo expropriou tantos bens adquiridos com dinheiro ilícito. "Apreendemos 3.659 casas e apartamentos que tiramos da máfia e dos Terroristas". O ministro concluiu afirmando que "nenhum país mostrou os resultados que mostrou Álvaro Uribe nestes quatro anos na luta contra o narcotráfico".