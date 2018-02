Colômbia diz que ordem de matar prefeitos é falsa A mensagem gravada com a ordem de "executar" os prefeitos que continuam exercendo suas funções em cidades colombianas é falsa e não corresponde à voz do chefe das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Raul Reyes, informou o governo. Na terça-feira os meios de comunicação receberam uma gravação com a voz de um homem identificado como "Raul Reyes", na qual ele ordenava que as Farc "executassem" esses prefeitos, já ameaçados e que não renunciaram. O comandante das forças militares, general Fernando Tapias, esclareceu que a voz não corresponde à de Reyes, e acusou grupos anônimos interessados em criar uma crise com esses fatos, que qualificou de "montagem". Tapias afirmou que foram realizadas análises técnicas, nas quais as vozes foram comparadas. Tanto a voz de Reyes como a da pessoa que manda "executar" os prefeitos foram analisadas, e confirmou-se que são diferentes. "É falso", disse Tapias, que mesmo assim afirmou que as autoridades continuam oferecendo proteção aos prefeitos que receberam ameaças das Farc. Pelo menos 200 prefeitos colombianos receberam ameaças das Farc, para obrigá-los a renunciar. Enquanto alguns trabalham nos quartéis, outros renunciaram oficialmente.