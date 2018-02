Colômbia: doze homens ficam presos em mina de carvão

Os trabalhadores atuavam em uma mina da cidade de Amagá, no Estado de Antioquia, a 240 quilômetros de Bogotá. Segundo o subdiretor-geral da Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres, Richard Vargas, a Defesa Civil, a polícia e os bombeiros do país estão mobilizados para atuar no resgate dos homens. Vargas disse também que a mina onde eles estavam tem um quilômetro de profundidade e funcionava de modo legal.

O Ministério de Minas e Energia da Colômbia afirmou que o acidente aconteceu "quando houve uma irrupção súbita de água em uma zona de atividades mineiras". O documento também informa que o líder do setor de emergências da Agência Nacional de Mineração, o engenheiro Luis Fernando Rodríguez, ressaltou que "as condições da atmosfera na mina estão fora dos limites permitidos e se estão ventilando as frentes de exploração para diminuir os contaminantes na zona afetada".

O governo de Antioquia pretende formar um conselho local de segurança para acelerar as tarefas de busca. Fonte: Associated Press.