Colômbia e Equador avançam para normalizar relações Os presidentes da Colômbia, Álvaro Uribe, e do Equador, Rafael Correa, concordaram ontem com um "mapa do caminho" para normalizar mais rápido as relações bilaterais. No primeiro encontro da dupla desde o rompimento das relações, em 2008, Correa qualificou a reunião com Uribe como "um passo decisivo" para a melhoria da relação. "Não há datas, não há cronogramas, mas há um mapa do caminho", afirmou Correa. Uribe disse que foi "um bom espírito o da reunião com o presidente Correa".