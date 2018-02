Colômbia e Farc chegam a acordo para libertar general

Rodolfo Benítez, representante de Cuba nas negociações entre Colômbia e Farc, disse em comunicado transmitido pela televisão que houve um acordo com os rebeldes a respeito das condições para a libertação do general Rubén Darío Alzate e das duas pessoas que o acompanhavam. Outros dois soldados colombianos, sequestrados anteriormente pelas Farc em outra parte do país, também serão liberados.

"Eles serão libertados o mais rápidos possível", disse Benítez em Havana, onde acontecem as negociações de paz.

Comunicado divulgado ao mesmo tempo pelos negociadores diz que assim que os três foram libertado o governo retomará as conversações de paz, suspensas pelo presidente colombiano Juan Manuel Santos logo após a captura do general.

Benítez não forneceu mais detalhes sobre as condições ou estabeleceu um prazo para a libertação dos prisioneiros.

O general Alzate foi capturado na tarde de domingo em Las Mercedes, uma remota vila à margem de um rio na província de Chocó, norte do país. Ele estava no local à paisana e sem seus guarda-costas para avaliar o projeto de uma obra no local quando foi sequestrado, juntamente com um capitão do Exército e uma advogada civil. Fonte: Dow Jones Newswires.