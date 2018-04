Colômbia e Farc prosseguirão negociações em Havana Representantes do governo colombiano e da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) iniciaram oficialmente as negociações de paz em Oslo, Noruega, nesta quinta-feira. De acordo com o negociador do governo colombiano, o jurista Humberto de la Calle, o processo de paz entre o governo e a guerrilha entrou em um "segundo estágio" e as negociações continuarão em 15 de novembro em Havana. No final da reunião o governo colombiano e as Farc divulgaram um comunicado conjunto afirmando essa intenção. O processo, contudo, deverá ser difícil, com dificuldades apresentadas por ambas as partes. As Farc aproveitaram para denunciar, durante a coletiva de imprensa, a "destruição ambiental" provocada pela exploração de petróleo e mineração no interior da Colômbia. O governo rebateu e disse que a política econômica não está em negociação no processo de paz.