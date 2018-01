Colômbia e Grã-Bretanha apreendem US$ 7 bi de traficantes As autoridades da Colômbia e do Reino Unido apreenderam cerca de US$ 7 bilhões em ativos de uma rede internacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, informa a procuradoria-geral colombiana. Os ativos, na forma de títulos e ações, foram apreendidos em Londres, juntamente com sete milhões de libras (US$ 11 milhões) e drogas, como ecstasy e speed. Foram presos 14 supostos componentes da quadrilha - dez na Inglaterra, dois na Colômbia e dois no Equador. Cocaína e maconha, também de propriedade da quadrilha, foram apreendidas em solo colombiano.