Colômbia: escola militar é alvo de atentado Cerca de cinco pessoas ficaram feridas em conseqüência de um atentado contra uma escola das Forças Militares, em Bogotá. De acordo com informações do general Roberto Pizarro, um grupo lançou três botijões de gás contendo explosivos contra a Escola Militar de Cadetes José María Córdoba, zona noroeste da capital. O impacto da explosão destrui um dos muros externos da escola, além de janelas de prédios vizinhos. No momento da explosão, as vítimas transitavam em frente da escola. Peritos do esquadrão anti-bombas da Polícia Colombiana conseguiram localizar e desativar outros três cilindros explosivos que não foram detonados. A Polícia responsabiliza os rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pelo atentado.